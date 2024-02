Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus

Der LUS-DAX schloss den Handelstag im Plus ab.

Am Montag notierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,58 Prozent höher bei 17 034,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 041,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 952,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 701,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 300,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, einen Wert von 15 341,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 1,73 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 5,72 Prozent auf 14,51 EUR), Rheinmetall (+ 3,65 Prozent auf 348,90 EUR), Zalando (+ 3,40 Prozent auf 19,62 EUR), Fresenius SE (+ 2,39 Prozent auf 25,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,36 Prozent auf 11,87 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Sartorius vz (-2,59 Prozent auf 335,00 EUR), SAP SE (-0,33 Prozent auf 167,76 EUR), Siemens Healthineers (-0,33 Prozent auf 53,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,30 Prozent auf 42,24 EUR) und Siemens (-0,23 Prozent auf 165,14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 489 245 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 196,884 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,73 Prozent.

