Freundlicher Handel: STOXX 50 in Grün

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,43 Prozent auf 4 050,59 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,176 Prozent stärker bei 4 040,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 033,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 057,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 033,37 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,13 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, stand der STOXX 50 bei 4 065,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 917,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, stand der STOXX 50 bei 3 915,11 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,01 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 10,63 Prozent auf 116,60 CHF), SAP SE (+ 1,41 Prozent auf 146,86 EUR), RELX (+ 1,27 Prozent auf 32,62 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 36,52 CHF) und Rio Tinto (+ 0,91 Prozent auf 54,31 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-2,98 Prozent auf 32,22 EUR), Unilever (-1,18 Prozent auf 37,17 GBP), GSK (-1,16 Prozent auf 15,57 GBP), National Grid (-0,94 Prozent auf 10,27 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,86 Prozent auf 55,66 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 821 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 437,493 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. HSBC-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,87 Prozent gelockt.

