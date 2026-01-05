Novo Nordisk Aktie
|49,22EUR
|2,20EUR
|4,68%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Der 2026er-Ausblick des Pharmakonzerns dürfte zu weiteren Kürzungen der Konsensschätzungen führen, schrieb Richard Vosser am Montag mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal. Der Markt antizipiere dies aber bereits./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
346,75 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Novo Nordisk launches US price war over weight-loss pills (Financial Times)
|
02.01.26