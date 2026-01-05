Novo Nordisk Aktie

49,22EUR 2,20EUR 4,68%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

05.01.2026 12:14:31

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Der 2026er-Ausblick des Pharmakonzerns dürfte zu weiteren Kürzungen der Konsensschätzungen führen, schrieb Richard Vosser am Montag mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal. Der Markt antizipiere dies aber bereits./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45,33 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
346,75 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

