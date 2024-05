Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Der STOXX 50 beendete den Handelstag im Plus.

Zum Handelsende gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent auf 4 485,37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 4 465,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 464,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 465,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 493,48 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,258 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 395,30 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 277,81 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 3 925,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 4,67 Prozent auf 8,82 GBP), Novartis (+ 2,13 Prozent auf 93,17 CHF), GSK (+ 2,11 Prozent auf 17,67 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,92 Prozent auf 44,52 GBP) und Sanofi (+ 1,52 Prozent auf 89,75 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-1,55 Prozent auf 165,96 EUR), Glencore (-0,24 Prozent auf 4,81 GBP), Rio Tinto (-0,22 Prozent auf 54,76 GBP), UniCredit (-0,11 Prozent auf 36,27 EUR) und HSBC (-0,06 Prozent auf 6,93 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 62 908 613 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 539,318 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,62 erwartet. Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at