WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Lukrative AstraZeneca-Anlage? 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke war das AstraZeneca-Papier an diesem Tag 44,39 GBP wert. Bei einem AstraZeneca-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,253 AstraZeneca-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (135,92 GBP), wäre das Investment nun 306,23 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 206,23 Prozent gesteigert.

AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 210,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07:15 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
