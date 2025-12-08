AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Lukrative AstraZeneca-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke war das AstraZeneca-Papier an diesem Tag 44,39 GBP wert. Bei einem AstraZeneca-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,253 AstraZeneca-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (135,92 GBP), wäre das Investment nun 306,23 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 206,23 Prozent gesteigert.
AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 210,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|155,95
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.