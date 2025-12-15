BAT Aktie
|48,60EUR
|0,35EUR
|0,73%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
15.12.2025 07:48:15
BAT Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
49,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Gaurav Jain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,45
|0,41%
