FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien verdienen können.

Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 23,58 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 4,242 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 229,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 54,08 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 129,40 Prozent.

Der Börsenwert von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 87,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at