Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lukrativer Rio Tinto-Einstieg?
|
29.10.2025 10:04:44
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 23,58 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 4,242 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 229,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 54,08 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 129,40 Prozent.
Der Börsenwert von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 87,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25