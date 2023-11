FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Unilever-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Unilever-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,41 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 247,494 Unilever-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2023 gerechnet (38,16 GBP), wäre das Investment nun 9 444,38 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,56 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Unilever einen Börsenwert von 95,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at