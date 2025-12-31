BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage im Blick
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BAT-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BAT-Papier 32,82 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BAT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,474 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 41,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 278,38 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,84 Prozent angezogen.
BAT war somit zuletzt am Markt 90,67 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
