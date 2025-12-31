BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BAT-Anlage im Blick 31.12.2025 10:04:40

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BAT-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BAT-Papier 32,82 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BAT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,474 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 41,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 278,38 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,84 Prozent angezogen.

BAT war somit zuletzt am Markt 90,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten