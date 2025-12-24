BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

Rentabler BAT-Einstieg? 24.12.2025 10:03:46

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BAT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BAT-Aktie bei 28,80 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,472 BAT-Anteilen. Die gehaltenen BAT-Anteile wären am 23.12.2025 146,49 GBP wert, da der Schlussstand 42,19 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 146,49 GBP, was einer positiven Performance von 46,49 Prozent entspricht.

Der Marktwert von BAT betrug jüngst 91,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 48,40 0,00% BAT PLC (British American Tobacco)

