FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BAT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BAT-Aktie bei 28,80 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,472 BAT-Anteilen. Die gehaltenen BAT-Anteile wären am 23.12.2025 146,49 GBP wert, da der Schlussstand 42,19 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 146,49 GBP, was einer positiven Performance von 46,49 Prozent entspricht.

Der Marktwert von BAT betrug jüngst 91,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at