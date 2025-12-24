Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rio Tinto-Anlage
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rio Tinto-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 20,07 GBP. Bei einem Rio Tinto-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 498,380 Rio Tinto-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,97 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 29 887,86 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 198,88 Prozent.
Rio Tinto wurde am Markt mit 96,41 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
