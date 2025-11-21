FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Vodafone Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,69 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14 518,002 Vodafone Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 040,07 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 20.11.2025 auf 0,90 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 30,40 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 21,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at