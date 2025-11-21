Vodafone Group Aktie

1,02EUR 0,00EUR 0,10%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

21.11.2025 11:00:24

Vodafone Group Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktien der Briten seien trotz vieler Risiken teurer als die der Konkurrenz, schrieb Polo Tang am Donnerstag im Nachklapp des jüngsten Quartalsberichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0,80 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
0,89 £ 		Abst. Kursziel*:
-10,59%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
0,89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,53%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:00 Vodafone Group Sell UBS AG
18.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
