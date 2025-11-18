Vodafone Group Aktie
|1,05EUR
|-0,02EUR
|-2,06%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Bei einer Gesprächsrunde mit Analysten habe der Telekommunikationskonzern optimistischer und offensiver auf Fragen geantwortet als bei vergleichbaren Veranstaltungen in der Vergangenheit, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
0,93 £
|
Abst. Kursziel*:
50,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
0,93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,02%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Analysen zu Vodafone Group PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,05
|-2,06%
