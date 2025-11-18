Vodafone Group Aktie

1,05EUR -0,02EUR -2,06%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

18.11.2025 12:39:49

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Bei einer Gesprächsrunde mit Analysten habe der Telekommunikationskonzern optimistischer und offensiver auf Fragen geantwortet als bei vergleichbaren Veranstaltungen in der Vergangenheit, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,40 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
0,93 £ 		Abst. Kursziel*:
50,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
0,93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
51,02%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

Analysen zu Vodafone Group PLC

12:39 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
11.11.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
Vodafone Group PLC 1,05 -2,06%

Vodafone Group PLC 1,05 -2,06% Vodafone Group PLC

