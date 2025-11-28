Vodafone Group Aktie
|1,06EUR
|-0,02EUR
|-1,80%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 62 auf 71 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues, SES, BT, Tele2, Telia, Sinch und Deutsche Telekom (alle "Overweight"). Negativ sieht er indes Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone (alle "Underweight")./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
0,71 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
0,94 £
|
Abst. Kursziel*:
-24,64%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
0,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,72%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
20.11.25
|Vodafone chief bets on selling AI and cyber security to businesses (Financial Times)
|
17.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLCmehr Analysen
|08:32
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08:32
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|08:32
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,06
|-1,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:14
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:08
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Infineon Buy
|UBS AG
|08:40
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:18
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank