FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,93 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 107,747 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 0,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,56 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,56 Prozent.

Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 22,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at