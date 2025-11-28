Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 28.11.2025 10:03:43

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,93 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 107,747 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 0,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,56 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,56 Prozent.

Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 22,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten