FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AstraZeneca-Aktie 58,15 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das AstraZeneca-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,720 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 188,24 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 19.04.2024 auf 109,46 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 88,24 Prozent vermehrt.

AstraZeneca markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at