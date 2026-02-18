Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
18.02.2026 16:47:22
Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Pilots and flight attendants at Germany's flag carrier are staging an all-day walkout. Lufthansa has called the action "a completely unnecessary" escalation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
