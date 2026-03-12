Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
12.03.2026 18:11:22
Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
A two-day strike by Lufthansa pilots is expected to lead to many cancellations. The German chancellor is visiting Norway, a key energy supplier to his country. DW has more on events in and concerning Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
14:36
|Regierung sieht kaum noch Bedarf für Rückholflüge aus Golfregion (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
06:40
|Lufthansa: Pilotenstreik - Hunderte Flüge fallen aus (Spiegel Online)
|
06:34
|ROUNDUP: Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm (dpa-AFX)
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)