Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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25.03.2026 21:43:20
Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
A two-day strike by Lufthansa pilots is expected to lead to many cancellations. The German chancellor is visiting Norway, a key energy supplier to his country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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26.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Lufthansa: Haben Piloten das Streikrecht ausgetrickst? (Spiegel Online)
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26.03.26
|Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden mit weniger neuen Flugzielen (dpa-AFX)
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26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
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26.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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25.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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25.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
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25.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,45
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|Lufthansa AG
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