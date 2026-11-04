Lufthansa Aktie
|7,95EUR
|0,20EUR
|2,53%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erlöse je zur Verfügung stehendem Sitzplatz im Regionalfluggeschäft seien gestiegen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei vom Hinterherhinken des internationalen Netzwerks- und Langstreckengeschäfts aber überschattet worden./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,00 €
|
Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,58%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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03.11.26
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03.11.26
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03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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03.11.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
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03.11.26
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03.11.26
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Analysen zu Lufthansa AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,95
|2,47%
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|12:34
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|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:20
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.