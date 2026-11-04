Lufthansa Aktie

7,95EUR 0,20EUR 2,53%
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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04.11.2026 11:13:04

Lufthansa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erlöse je zur Verfügung stehendem Sitzplatz im Regionalfluggeschäft seien gestiegen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei vom Hinterherhinken des internationalen Netzwerks- und Langstreckengeschäfts aber überschattet worden./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,00 € 		Abst. Kursziel*:
0,00
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,58%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Lufthansa AG 7,95 2,47% Lufthansa AG

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