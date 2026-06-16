Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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16.06.2026 10:45:19
Germany rejects UniCredit’s 39 billion euro Commerzbank offer
The government backs the bank’s independence and opposes the Italian lender’s ‘aggressive approach’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Commerzbank
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|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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