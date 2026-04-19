Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.04.2026 11:23:25
Germany's crime figures: Comparing apples to oranges?
Is it true that the crime rate in Germany is higher among immigrants? Statistics suggest as much, but numbers by themselves can be misleading. An expert explains what's behind them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)