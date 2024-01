Gewinne in Europa: STOXX 50 freundlich

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 4 124,96 Punkte nach oben. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,098 Prozent fester bei 4 125,92 Punkten, nach 4 121,90 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 132,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 104,61 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der STOXX 50 bei 4 078,15 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 25.10.2023, einen Wert von 3 862,23 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, bei 3 860,98 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,806 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 132,65 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,95 Prozent auf 44,64 EUR), BP (+ 0,74 Prozent auf 4,56 GBP), UBS (+ 0,59 Prozent auf 25,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,47 Prozent auf 36,45 CHF) und HSBC (+ 0,45 Prozent auf 6,08 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,99 Prozent auf 59,52 EUR), GSK (-1,71 Prozent auf 15,28 GBP), Roche (-1,49 Prozent auf 241,50 CHF), BAT (-0,95 Prozent auf 22,92 GBP) und Novartis (-0,83 Prozent auf 92,75 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 436 652 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 431,330 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

