Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,53 Prozent höher bei 16 915,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 16 827,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 924,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Stand von 16 701,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Stand von 15 631,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 456,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,02 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 2,36 Prozent auf 26,07 EUR), BASF (+ 1,68 Prozent auf 45,82 EUR), Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 370,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 220,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,91 Prozent auf 11,98 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2,21 Prozent auf 322,60 EUR), Porsche (-1,51 Prozent auf 79,42 EUR), Continental (-1,39 Prozent auf 75,38 EUR), QIAGEN (-1,27 Prozent auf 39,60 EUR) und Heidelberg Materials (-0,91 Prozent auf 82,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 180 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 196,229 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at