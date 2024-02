Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone

Der Dow Jones hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,26 Prozent stärker bei 39 232,69 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,256 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,009 Prozent leichter bei 39 127,97 Punkten, nach 39 131,53 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 135,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 245,89 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 38 109,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35 390,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der Dow Jones 32 816,92 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,22 Prozent auf 299,30 USD), Home Depot (+ 0,63 Prozent auf 374,31 USD), UnitedHealth (+ 0,58 Prozent auf 530,29 USD), Caterpillar (+ 0,52 Prozent auf 325,58 USD) und Walt Disney (+ 0,45 Prozent auf 108,23 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walmart (-66,32 Prozent auf 59,13 USD), Verizon (-1,11 Prozent auf 40,21 USD), Apple (-0,72 Prozent auf 181,21 USD), 3M (-0,44 Prozent auf 92,17 USD) und Dow (-0,41 Prozent auf 56,16 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 583 962 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,815 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die 3M-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at