Gewinne in Zürich: SLI letztendlich im Plus

Letztendlich erhöhte sich der SLI im SIX-Handel um 0,50 Prozent auf 1 849,21 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,291 Prozent schwächer bei 1 834,71 Punkten in den Montagshandel, nach 1 840,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 850,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 831,92 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SLI wies vor einem Monat, am 19.01.2024, einen Wert von 1 760,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Wert von 1 703,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, bewegte sich der SLI bei 1 782,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 4,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 850,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Temenos (+ 8,81 Prozent auf 65,96 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 232,00 CHF), Nestlé (+ 1,50 Prozent auf 98,61 CHF), Sika (+ 1,45 Prozent auf 258,00 CHF) und Swisscom (+ 1,37 Prozent auf 516,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-4,03 Prozent auf 2,12 CHF), Julius Bär (-1,32 Prozent auf 48,77 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 135,90 CHF), Swiss Re (-0,79 Prozent auf 100,15 CHF) und Geberit (-0,55 Prozent auf 509,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 4 557 525 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,555 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at