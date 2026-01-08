Roche Aktie
|339,40CHF
|1,20CHF
|0,35%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 390 Franken angehoben. Für die Schweizer sehe er eine starke operative Entwicklung und Umsatzchancen durch weitere Produkteinführungen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die aktuelle Bewertung anspruchslos. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
390,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
332,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17,33%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
339,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|339,40
|0,35%
