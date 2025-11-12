RWE Aktie
|44,16EUR
|1,37EUR
|3,20%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 46,5 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien stark, selbst wenn man positive einmalige Effekte herausrechne, schrieb Javier Garrido in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prozentual zweistellig über seiner Annahme und der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,35 €
|
Abst. Kursziel*:
4,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,30%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
10:13
|RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:39
|RWE-Analyse: RBC Capital Markets bewertet RWE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:36