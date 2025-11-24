Siemens Energy Aktie
|105,25EUR
|2,05EUR
|1,99%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zunehmend davon überzeugt, dass Siemens Energy auch in den kommenden zehn Jahren ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Margen erzielen wird, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Kapitalmarkttags. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
106,00 €
|
Abst. Kursziel*:
27,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,27%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende (dpa-AFX)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|105,90
|2,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|08:15
|1&1 Buy
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|21.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG