Siemens Energy Aktie

123,40EUR -1,05EUR -0,84%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

11.12.2025 14:40:11

Siemens Energy Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123,84 € 		Abst. Kursziel*:
9,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
123,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

