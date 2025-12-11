Siemens Energy Aktie
|123,40EUR
|-1,05EUR
|-0,84%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123,84 €
|
Abst. Kursziel*:
9,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25