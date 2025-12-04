Siemens Energy Aktie
|116,80EUR
|1,75EUR
|1,52%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
115,43 €
|
Abst. Kursziel*:
38,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
116,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
