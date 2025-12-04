Siemens Energy Aktie

116,80EUR 1,75EUR 1,52%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 06:34:43

Siemens Energy Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
115,43 € 		Abst. Kursziel*:
38,62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
116,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten