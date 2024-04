Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch schloss der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 17 780,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 726,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 903,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, bei 16 424,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, bei 15 823,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,19 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 8,64 Prozent auf 220,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 17,76 EUR), Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 13,04 EUR), Zalando (+ 1,56 Prozent auf 27,34 EUR) und Allianz (+ 0,93 Prozent auf 261,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-5,47 Prozent auf 61,90 EUR), Merck (-2,58 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-2,51 Prozent auf 329,70 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 531,80 EUR) und Infineon (-1,85 Prozent auf 31,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 859 679 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 200,366 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 3,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at