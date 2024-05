Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag

Der LUS-DAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 18 125,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 014,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 198,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der LUS-DAX 18 181,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 035,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 15 973,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 2,27 Prozent auf 24,35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,01 Prozent auf 410,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,98 Prozent auf 15,56 EUR), Infineon (+ 1,94 Prozent auf 32,05 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,63 Prozent auf 97,16 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,07 Prozent auf 38,18 EUR), RWE (-2,47 Prozent auf 32,32 EUR), Daimler Truck (-1,47 Prozent auf 40,35 EUR), Sartorius vz (-1,34 Prozent auf 280,50 EUR) und Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 27,74 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 381 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,80 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at