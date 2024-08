Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in London heute.

Um 09:12 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,64 Prozent auf 8 220,61 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 168,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,10 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 168,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 222,80 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 252,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der FTSE 100 8 433,76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 524,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,46 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BT Group (+ 6,70 Prozent auf 1,39 GBP), Ocado Group (+ 2,41 Prozent auf 3,83 GBP), Burberry (+ 1,61 Prozent auf 6,96 GBP), Rightmove (+ 1,56 Prozent auf 5,45 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,49 Prozent auf 4,71 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil JD Sports Fashion (-2,02 Prozent auf 1,23 GBP), Frasers Group (-0,24 Prozent auf 8,40 GBP), Unilever (-0,23 Prozent auf 47,19 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0,19 Prozent auf 8,24 GBP) und Pearson (+ 0,00 Prozent auf 10,42 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die BT Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 2 666 420 Aktien gehandelt. Mit 230,115 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

