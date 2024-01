Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus

Der CAC 40 verzeichnet am Dienstag Kursgewinne.

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,40 Prozent nach oben auf 7 671,14 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,380 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 7 660,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 640,81 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 644,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 682,78 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 7 543,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wurde der CAC 40 auf 6 825,07 Punkte taxiert. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2023, den Stand von 7 082,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 1,86 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 682,78 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 386,094 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

