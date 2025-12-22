ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in voestalpine-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden voestalpine-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,58 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,683 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 37,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 544,34 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,43 Prozent erhöht.

Am Markt war voestalpine jüngst 6,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at