voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Rentable voestalpine-Anlage?
|
22.12.2025 10:04:06
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden voestalpine-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,58 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,683 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 37,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 544,34 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,43 Prozent erhöht.
Am Markt war voestalpine jüngst 6,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: ATX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.12.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.12.25
|Donnerstagshandel in Wien: ATX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|voestalpine-Aktie dennoch in Rot: Erste Group erhöht Kursziel (APA)
|
18.12.25