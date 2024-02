Gute Stimmung in Zürich: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Im SLI ging es im SIX-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent aufwärts auf 1 854,24 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,092 Prozent tiefer bei 1 847,50 Punkten in den Handel, nach 1 849,21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 842,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 857,74 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 760,96 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.11.2023, bei 1 704,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, stand der SLI noch bei 1 784,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,14 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 857,74 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 2,60 Prozent auf 102,75 CHF), Novartis (+ 1,35 Prozent auf 90,77 CHF), Swiss Life (+ 1,28 Prozent auf 648,80 CHF), Givaudan (+ 1,08 Prozent auf 3 744,00 CHF) und Nestlé (+ 1,00 Prozent auf 99,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Temenos (-5,64 Prozent auf 62,24 CHF), Sandoz (-3,11 Prozent auf 28,06 CHF), Swatch (I) (-3,01 Prozent auf 212,60 CHF), ams (-2,78 Prozent auf 2,06 CHF) und Julius Bär (-1,07 Prozent auf 48,25 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 782 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 267,302 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at