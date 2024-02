Gute Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,79 Prozent höher bei 11 179,30 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,252 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,349 Prozent auf 11 130,26 Punkte an der Kurstafel, nach 11 091,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 11 184,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 117,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wies der SMI einen Wert von 11 226,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 10 555,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, einen Wert von 11 130,46 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,081 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Geberit (+ 3,31 Prozent auf 508,80 CHF), Sika (+ 3,06 Prozent auf 245,90 CHF), Holcim (+ 1,94) Prozent auf 66,08 CHF), Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 96,80 CHF) und Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 1 216,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,81 Prozent auf 282,30 CHF), Novartis (-0,71 Prozent auf 87,68 CHF), Swisscom (-0,14 Prozent auf 497,50 CHF), Logitech (+ 0,11 Prozent auf 74,86 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 3 607,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 850 638 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 264,797 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6,39 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at