Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus

Der Euro STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Minus.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 5 031,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,333 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,340 Prozent leichter bei 5 035,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 052,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 037,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 026,17 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,754 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 4 855,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 521,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 195,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,49 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 058,91 Punkten. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,29 Prozent auf 39,87 EUR), BNP Paribas (+ 1,68 Prozent auf 63,54 EUR), Sanofi (+ 1,65 Prozent auf 88,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,95 Prozent auf 73,20 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,91 Prozent auf 3,31 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,07 Prozent auf 834,00 EUR), Infineon (-1,69 Prozent auf 31,35 EUR), Kering (-1,68 Prozent auf 364,35 EUR), BMW (-1,03 Prozent auf 103,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 440,00 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 945 599 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 422,140 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

