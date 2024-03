Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,31 Prozent leichter bei 4 349,38 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,308 Prozent schwächer bei 4 349,52 Punkten, nach 4 362,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 354,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 345,89 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 4 215,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der STOXX 50 noch bei 4 077,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Wert von 3 854,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 382,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 0,93 Prozent auf 6,19 EUR), AstraZeneca (+ 0,88 Prozent auf 102,86 GBP), Roche (+ 0,78 Prozent auf 240,05 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 88,58 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,48 Prozent auf 38,63 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-2,08 Prozent auf 30,30 EUR), Rio Tinto (-1,97 Prozent auf 47,74 GBP), Glencore (-1,57 Prozent auf 3,94 GBP), SAP SE (-1,45 Prozent auf 174,38 EUR) und Siemens (-1,44 Prozent auf 179,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 802 836 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 541,223 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,71 erwartet. Mit 10,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

