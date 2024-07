Handel in Europa: Zum Start des Montagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Das macht der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,68 Prozent aufwärts auf 4 976,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,190 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,614 Prozent auf 4 924,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 894,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 924,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 981,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 983,67 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 083,42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Stand von 4 399,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,27 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 2,99 Prozent auf 18,97 EUR), UniCredit (+ 2,80 Prozent auf 35,53 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,45 Prozent auf 3,55 EUR), Siemens (+ 2,39 Prozent auf 177,88 EUR) und Enel (+ 2,27 Prozent auf 6,63 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-1,30 Prozent auf 187,06 EUR), Deutsche Börse (-0,99 Prozent auf 189,20 EUR), BASF (+ 0,52 Prozent auf 45,42 EUR), Ferrari (+ 0,63 Prozent auf 382,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,64 Prozent auf 23,63 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 282 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 379,338 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at