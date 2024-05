Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 18 732,40 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,836 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,002 Prozent stärker bei 18 773,24 Punkten in den Handel, nach 18 772,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 730,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 799,77 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Stand von 17 930,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wurde der DAX mit 16 880,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 913,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,71 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 845,86 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Continental (+ 1,74 Prozent auf 61,94 EUR), Porsche (+ 1,57 Prozent auf 82,82 EUR), Bayer (+ 1,24 Prozent auf 29,32 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,20 Prozent auf 49,91 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,11 Prozent auf 118,25 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens Energy (-3,67 Prozent auf 23,39 EUR), Infineon (-1,78 Prozent auf 37,33 EUR), Zalando (-1,31 Prozent auf 24,91 EUR), Daimler Truck (-0,99 Prozent auf 41,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,99 Prozent auf 450,90 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 3 514 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 205,502 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at