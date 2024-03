Handel in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,23 Prozent fester bei 17 965,11 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,796 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,360 Prozent fester bei 17 810,15 Punkten, nach 17 746,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 17 973,22 Punkte, das Tagestief hingegen 17 746,89 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, wies der DAX einen Stand von 17 037,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, stand der DAX bei 16 791,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, mit 15 427,97 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 17 973,22 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Porsche (+ 11,47 Prozent auf 89,80 EUR), Deutsche Bank (+ 4,66 Prozent auf 13,62 EUR), Porsche Automobil vz (+ 4,25 Prozent auf 48,82 EUR), Infineon (+ 3,41 Prozent auf 34,88 EUR) und Zalando (+ 3,15 Prozent auf 19,15 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen MTU Aero Engines (-2,48 Prozent auf 220,20 EUR), EON SE (-1,42 Prozent auf 11,81 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 26,49 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,23 Prozent auf 27,30 EUR) und Symrise (-0,79 Prozent auf 106,45 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 17 523 271 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,529 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

