Handel in Frankfurt: DAX stärker

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 25 399,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,170 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,053 Prozent auf 25 248,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 261,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 411,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 236,88 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 24 186,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24 241,46 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 214,79 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,09 Prozent auf 40,72 EUR), Fresenius SE (+ 2,74 Prozent auf 50,58 EUR), Beiersdorf (+ 2,59 Prozent auf 97,46 EUR), Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 33,71 EUR) und Zalando (+ 1,88 Prozent auf 25,41 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BMW (-1,74 Prozent auf 90,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,13 Prozent auf 59,69 EUR), Allianz (-0,97 Prozent auf 378,60 EUR), Porsche Automobil (-0,96 Prozent auf 38,25 EUR) und Hannover Rück (-0,57 Prozent auf 245,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 891 571 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at