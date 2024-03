Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 18 150,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 050,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 205,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.02.2024, den Wert von 17 179,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Wert von 16 736,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 267,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,40 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 7,10 Prozent auf 15,91 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,11 Prozent auf 26,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,73 Prozent auf 97,28 EUR), Zalando (+ 3,26 Prozent auf 24,10 EUR) und Bayer (+ 3,06 Prozent auf 26,51 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 224,70 EUR), Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 249,90 EUR), Henkel vz (-1,20 Prozent auf 70,60 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 173,66 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 443,30 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 909 064 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 202,210 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

