Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent höher bei 3 400,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 510,184 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,026 Prozent stärker bei 3 385,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 384,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 410,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 385,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 4,10 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, lag der TecDAX noch bei 3 383,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 414,74 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 233,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 3,01 Prozent auf 38,00 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,66 Prozent auf 27,82 EUR), Bechtle (+ 2,42 Prozent auf 45,64 EUR), PNE (+ 1,90 Prozent auf 13,94 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,70 Prozent auf 40,68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 21,85 EUR), CANCOM SE (-1,22 Prozent auf 29,06 EUR), Sartorius vz (-1,06 Prozent auf 278,80 EUR), Nagarro SE (-1,02 Prozent auf 72,95 EUR) und SAP SE (-0,97 Prozent auf 176,06 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 680 524 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,968 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at