Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

FTSE 100-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,63 Prozent auf 8 433,76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,625 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 381,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 381,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 455,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 381,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2,68 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 10.04.2024, den Stand von 7 961,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 572,58 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, einen Stand von 7 741,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,22 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 455,77 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit StJamess Place (+ 3,15 Prozent auf 4,85 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,92 Prozent auf 93,50 GBP), Glencore (+ 2,69 Prozent auf 4,76 GBP), Standard Chartered (+ 2,68 Prozent auf 7,75 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,47 Prozent auf 5,48 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rightmove (-5,52 Prozent auf 5,41 GBP), Rolls-Royce (-2,37 Prozent auf 4,24 GBP), Land Securities Group (-1,84 Prozent auf 6,69 GBP), Unite Group (-1,58 Prozent auf 9,63 GBP) und Ocado Group (-1,55 Prozent auf 3,48 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 85 785 892 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 221,071 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,53 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at