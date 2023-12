Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Mittwoch letztendlich

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,27 Prozent höher bei 16 562,37 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,232 Prozent auf 16 392,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 354,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16 581,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 357,21 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,07 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 482,79 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 15 348,53 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 11 834,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 52,47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 16 581,04 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 13,23 Prozent auf 405,07 USD), Enphase Energy (+ 7,80 Prozent auf 107,61 USD), Illumina (+ 7,68 Prozent auf 126,67 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7,41 Prozent auf 24,63 USD) und Atlassian A (+ 6,50 Prozent auf 215,14 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-1,48 Prozent auf 624,26 USD), T-Mobile US (-0,55 Prozent auf 159,55 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-0,52 Prozent auf 146,41 USD), MercadoLibre (-0,29 Prozent auf 1 612,16 USD) und Applied Materials (-0,15 Prozent auf 156,99 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 958 778 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,785 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at