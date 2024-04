Handel in Wien: ATX Prime gibt schlussendlich nach

Am Donnerstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,52 Prozent auf 1 785,62 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,017 Prozent höher bei 1 795,24 Punkten, nach 1 794,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 795,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 780,62 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,797 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 755,90 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 1 729,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wurde der ATX Prime mit 1 633,05 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 3,45 Prozent auf 27,00 EUR), OMV (+ 1,02 Prozent auf 43,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 20,12 EUR), STRABAG SE (+ 0,76 Prozent auf 39,90 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,74 Prozent auf 8,18 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Andritz (-5,33 Prozent auf 52,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,88 Prozent auf 6,06 EUR), IMMOFINANZ (-2,80 Prozent auf 22,60 EUR), Semperit (-2,54 Prozent auf 11,50 EUR) und Marinomed Biotech (-2,44 Prozent auf 18,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 447 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,493 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent bei der OMV-Aktie an.

